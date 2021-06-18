Аэропорт Симферополь принял рекордные два миллиона пассажиров

Международный аэропорт Симферополь обслужил с начала 2021 года два миллиона человек. Это рекорд для первого полугодия. В предыдущие годы такой показатель фиксировался не раньше начала июля.

Двухмиллионным пассажиром стала жительница Омска, которая с мужем и пятилетним ребенком прилетела на отдых в Крым самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В подарок от аэропорта омичка получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от "Уральских авиалиний" - сертификат на бесплатный перелет по любому российскому направлению авиакомпании, от минкурортов РК - сертификат на отдых в детском тематическом парке "Дримвуд".

- Аэропорт Симферополь этим летом работает в условиях рекордного пассажиропотока, что связано, главным образом, с кризисом международного авиасообщения и закрытием границ популярных иностранных курортов, - отметил коммерческий директор аэропорта Сергей Дяйкин.

Он напомнил, что в этом году аэропорт связывает Крым прямыми рейсами с шестью десятками городов.

Как сообщалось ранее, из-за наплыва туристов аэропорт открыл международную зону терминала.