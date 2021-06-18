Крымский гидрометцентр предупредил о селях и переполнении рек

Крымский гидрометцентр предупредил о высокой вероятности резкого повышения уровня воды в местных реках и схода селей.

- В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, - сообщили синоптики. - В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии есть угроза схода селей.

Ранее в Ялте начавшийся ночью проливной дождь уже привел к выходу из берегов реки Водопадная, затоплению подземных пешеходных переходов и проезжей части некоторых улиц. По словам мэра Янины Павленко, затоплены пешеходные переходы с Московской на Киевскую улицу - полностью, а также на овощном рынке и у кинотеатра "Спартаке" - частично.

- Сложная обстановка в районе Ломоносова - река вышла из берегов и на Кирова, 134 есть угроза подтопления жилых домов, - отметила Павленко.

В Гаспре началось подтопление трансформаторной подстанции, но воду удалось отвести, и электроснабжение не нарушено. В Алупке селевой поток сошел на проезжую часть.

В Форосе из-за отключения электричества в одноименном санатории остановилась местная насосная станция, из-за чего прекратилось водоснабжение поселка.