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18.06.2021 16:29
Рубрика: Происшествия

На Кубани град размером с булыжник уничтожил 5,3 тысячи га посевов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: instagram.com/p/CQNt3P9J8ID/ Фото: instagram.com/p/CQNt3P9J8ID/
Фото: instagram.com/p/CQNt3P9J8ID/

В Павловском районе Кубани град размером с булыжник уничтожил более 5,3 тысячи гектаров посевов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Как ранее уже писала "РГ", в среду вечером сразу в нескольких районах Краснодарского края прошел сильнейший град. Особенно мощный удар стихии был зафиксирован в Павловском районе, где на некоторые хутора и станицы выпали градины размером и весом с булыжник.

От ЕДДС Павловского района поступила информация, что в станице Новопластуновская с 18.10 до 18.40 прошел грозовой фронт в виде дождя и града. Выпало около 50 миллиметров осадков. В результате удара стихии повреждены кровли и остекления частных домовладений, в том числе школы и детского сада.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, по предварительным данным, площадь пострадавших сельхозкультур превышает 5,3 тысячи гектаров. В их числе пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя и сахарная свекла. Говорится также, что посевы пострадали в разной степени.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, были сформированы рабочие группы, которые сейчас продолжают оценивать нанесенный ущерб в Новопластуновском сельском поселении.

- По результатам объезда и оценки, в районе сформированы и работают группы спасателей, - сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. - Они проводят первичный, частичный ремонт кровли: запенивают отверстия, демонтируют разбитый шифер и укрывают пленкой открытые участки. Всего от жителей приняли 655 заявок на обследование. Количество обращений на оказание помощи спасателей постоянно пополняется.

Для оказания финансовой помощи фермерам и самозанятым гражданам, посевы которых пострадали в результаты удара стихии, Фонд микрофинансирования края предоставляет льготный займ "Специальный ЧС". С 18 июня в Павловском районе начнет работать выездной консультационный пункт Фонда. При этом процентная ставка по этому льготному займу будет снижена с 1 до 0,1 процента годовых, и одновременно, увеличена максимальная сумма займа - с 1,5 миллионов до пяти миллионов рублей. Также в рамках этой меры поддержки предпринимателей предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев.

Сообщается также, что по решению губернатора края пострадавшим от непогоды окажут материальную помощь. На 10 тысяч рублей могут рассчитывать люди, находившиеся в зоне ЧС. По 50 тысяч рублей будет выплачено владельцам пострадавших домов - за частичную утрату имущества. Выплаты начнутся с 21 июня. Чтобы получить деньги людям необходимо будет представить правоустанавливающие документы на жилье.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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