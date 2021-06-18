В МЧС предупредили о пыльной буре в Калмыкии

Пыльная буря с ураганным ветром до 22 метров в секунду ожидается в Калмыкии 19 июня. Об этом сообщает МЧС по региону.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий спасатели убедительно рекомендуют жителям воздержаться от выездов без необходимости, а дома плотно закрыть окна и освободить балконы от предметов, которые могу упасть.

Гражданам также рекомендуется не парковать автомобили возле деревьев, а при нахождении на улице не подходить близко к строящимся и ремонтируемым зданиям и линиям электропередач.

Как сообщала "РГ", 19 мая на Астрахань, Дагестан и Калмыкию внезапно обрушилась песчаная буря, причинами стихийного бедствия стали встреча теплого субтропического воздуха с востока и прохладного западного, а также низкая влажность.