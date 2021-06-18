В Севастополе отключат воду из-за грязной воды в водохранилище

Из-за сильного паводка, вызванного обильными осадками, в Севастополе остановят подачу питьевой воды в ночь с 18 на 19 июня. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городского правительства.

- Ночью будет отключена подача холодной воды. Это связано с загрязнением и замутнением воды в Чернореченском водохранилище, - сообщили в пресс-службе.

В городском Водоканале уточнили, что воду перекроют ориентировочно с полуночи до 7 утра 19 июня. Решение вызвано паводком на реке Черной. Водоснабжение города решили ограничить, чтобы не допустить ухудшения качества питьевой воды. Воду отключат в ночное время, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей.

В Севастополе после сильных ливней в ночь на 18 июня были затоплены участки дорог, повалены деревья. Вода залила подвал и первый этаж школы в селе Орлиное, затопила дворы в селах Байдарской долины. В Севастополе пострадали несколько квартир и частный дом.

Поток воды размыл дамбу лесного озера в районе туристической зоны Торопова дача. Территория была затоплена, однако уровень воды уже начал падать.