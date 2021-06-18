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18.06.2021 14:25
Рубрика: Общество

Уральские химики создадут основу для атомных реакторов нового типа

Текст: Юлия Мякишева
Сотрудники Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН подобрали оптимальный состав расплавленных солей для атомных реакторов нового типа (жидкосолевых). Ученые продолжают исследовать физико-химические свойства солей. Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Расплавленные соли могут использоваться в качестве реакторной среды и в качестве теплоносителя, сообщили в пресс-службе УрФУ, который сотрудничает с УрО РАН. Это уникальные объекты, которые позволяют реализовывать абсолютно новые для ядерной энергетики технологические процессы, которые нельзя провести в других средах.

Фото: iStock
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- Такие соли являются потенциальными средами жидкосолевых ядерных реакторов. Такие реакторы более безопасные, экономичные и экологичные: в случае аварийного отключения расплав самопроизвольно затвердеет, отсутствие воды не приведет к паровым взрывам. Над созданием таких реакторов работают ученые во всем мире. Аналогов пока нет, - поясняют в вузе.

Основа должна соответствовать ряду требований: иметь низкую температуру плавления, коррозионную активность, вязкость и давление пара, высокую теплоемкость и электропроводность, растворимость фторидов актинидов и лантаноидов, а также - невысокую стоимость и низкую токсичность.

- Потенциальный состав расплавленной среды довольно ограничен - это некоторые фторидные, хлоридные, возможно, нитратные соли. Но, меняя содержание компонентов в смеси, мы можем получать расплавы с заданными свойствами, - поясняет заведующая лабораторией электронных процессов ИВтЭ УрО РАН Ольга Ткачева. - Мы подобрали оптимальные составы расплавленных солей, которые обеспечивают рабочую температуру реактора (500-750 градусов), а также обладают теплофизическими и гидродинамическими свойствами, необходимыми для теплообменной жидкости.

Для исследования свойств в лабораториях, где занимаются разработкой, есть уникальное оборудование: высокотемпературный реометр для определения вязкости, прибор для измерения температуропроводности, теплопроводности, теплоемкости при температурах от комнатной до 1600 градусов методом лазерной вспышки, высокоточное оборудование для определения элементного состава веществ.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Как ранее сообщили журналистам в УМНОЦ, в УрО РАН также изготавливают конструкционные материалы для реактора нового типа. Комплекс для строительства таких реакторов уже создан в Томской области.

Расплавленные соли подходят и для переработки ядерного топлива. Ранее "РГ" писала, что вузы работают и в этом направлении.

- После того, как топливо в реакторах отработало, его переводят в жидкое состояние, после чего оно должно три года отлеживаться. Все это время сохраняется высокая активность долгоживущих радиоактивных веществ. Реактор нового типа позволит свести к минимуму радиоактивность и промежуток времени между прекращением использования и повторным применением топлива. Кроме того, отходы не нужно будет переводить обратно в сухое состояние, - прокомментировал исследований ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

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