Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал Национальную базу данных мутаций коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

"В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, - говорится в сообщении ведомства. - Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора".

Отмечается, что база данных ускорит борьбу с COVID-19. Она позволит специалистам получать больший объем информации о вирусе и его изменениях. Информация будет собрана на единой платформе "VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain". Все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса могут выложить изучаемые геномные последовательности в Национальную базу данных, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее в ведомстве отмечали, что справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, поскольку это опасная и сложная инфекция. Именно сейчас хорошее время, чтобы сделать прививку и, тем самым, подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше. Сделать прививку сейчас можно во всех регионах страны. В России зарегистрировано уже четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".