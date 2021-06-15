Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация

Окончательно справиться с эпидемией коронавируса поможет только массовая вакцинация, поскольку это опасная и сложная инфекция, отметили в Роспотребнадзоре.

"Очень важно привиться летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

Лето - оптимальное время для прививки. В этот период укрепляется иммунитет, так как в рационе появляется разнообразие овощей и фруктов. Люди больше времени проводят на открытом воздухе, что тоже помогает восстановить здоровье. Вакцинация станет дополнительной защитой от инфекции, а главное - остановит процесс передачи вируса от человека человеку, акцентировали в Роспотребнадзоре.

Сделать прививку сейчас можно во всех регионах страны. В России зарегистрировано четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Что касается количества препаратов, то ранее в ведомстве отмечали - вакцины от коронавируса в России производится достаточно. Этих объемов хватит, чтобы к осени защитить от инфекции 60% взрослого населения. Именно столько россиян должно привиться, чтоб сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Специалисты ведомства также напомнили, что в свое время именно вакцинация помогла победить вспышки кори, оспы и других инфекционных заболеваний.