Синоптики предсказали обновление вековых рекордов жары

В ближайшие дни погода в Центральной России может обновить сразу несколько вековых рекордов. Об этом сообщили в центре "Фобос".

"В предстоящие 5-6 суток в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон, из-за чего уже в ближайшие выходные столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты", - отметили синоптики, добавив, что на следующей неделе зной только усилится.

Так, согласно прогнозу, 22 июня возможно падение рекорда 1917 года, когда метеорологи зафиксировали 31,8 градуса. В свою очередь, 24 июня может быть побит показатель 1901 года, когда термометры показали 34,7 градуса.

Кроме того, синоптики прогнозируют аномально-жаркую погоду - под этим термином подразумевается ситуация, когда на протяжении пяти дней и более среднесуточная температура воздуха превышает норму на семь градусов и более. Пожароопасность при этом поднимется до высокой и чрезвычайной степени.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что 20 июня в Москве может быть перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня. Так, в 1956 году воздух прогревался до 31,1 градуса. Сейчас синоптики прогнозируют плюс 32 градуса.