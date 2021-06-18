Постановление главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18 июня 2021 года № 2 "Об обязательном проведении профилактических прививок отдельных групп граждан"

Я, Главный государственный санитарный врач по Тульской области Ломовцев А.Э., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19), отмечаю, что эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Тульской области оценивается как неблагополучная.

На протяжении последних двух недель в области регистрируется рост заболеваемости COVID-19, коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает 1,0 с начала июня. Суточный прирост заболеваемости в последние дни увеличился с 0,11% до 0,18%.

Рост, в основном, происходит за счет взрослого населения в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются высоким показатели заболеваемости в возрастной группе 50-64 года. Сохраняется на высоком уровне заболеваемость ОРВИ, рост заболеваемости отмечен за счет взрослого населения, где порог превышен на 42,6%.

Сохраняется тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний, выявляемых еженедельно, за прошедшую неделю зарегистрировано 216 случаев. Увеличиваются объемы госпитализаций.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ч.2 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила", приказом Минздрава России от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115), постановляю:

1.Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой короновирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- образования;

- здравоохранения;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес- клубов, бассейнов;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- системообразующих предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области (перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению);

1.2. государственным гражданским служащим Тульской области, муниципальным служащим, работникам органов власти Тульской области и местного самоуправления.

2. Руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

3. Руководители организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Тульской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления несут ответственность за исполнение настоящего постановления и определяют категории работников, подлежащих вакцинации в соответствии с действующим законодательством.

4. Министерству здравоохранения Тульской области:

4.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановление;

4.2. обеспечить возможность иммунизации контингентов указанных в п.1 в соответствии с требованиями законодательства и их учет, еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Тульской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Начальникам отделов и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Тульской области и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный санитарный врач по Тульской области А.Э.Ломовцев





Приложение к Постановлению Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18.06.2021 № 2





Перечень системообразующих предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области

Наименование





Оборонно-промышленный комплекс

1 АО "Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г.Шипунова"

2 АО "Щегловский вал"

3 АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева"

4 АО "АК "Туламашзавод"

5 ПАО "Тульский оружейный завод"

6 ПАО НПО "Стрела"

7 АО "Кимовский радиоэлектромеханичсекий завод"

8 АО "Тулаточмаш"

9 АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения

10 АО "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова

11 АО "Алексинский опытный механический завод"

12 НПАО "Ресурс"

13 ОАО "Донской завод радиодеталей"

14 АО "Тульский патронный завод"

15 Тульское производственное подразделение АО "НПО "Базальт"

16 ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия (филиал АО "КБП")

17 ПАО "Завод Тула"

18 ООО "Завод №423 "

19 ПАО "ОКТАВА"

20 АО ОКБ " Октава"

21 АО НПП "Связь"

22 ПАО "АК "ЦНИИСУ"

23 ООО "Северо-Задонский конденсаторный завод"





Гражданское машиностроение

24 Филиал АО НПО "Тяжпромарматура" - Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры

25 АО "Трансмаш"

26 АО Плавский машиностроительный завод "Плава"

27 ЗАО "Тулаэлектропривод"

28 ООО "НЭК Холдинг"

29 АО "Тулажердомаш"

30 ООО "НПО "Промет"

31 ООО "ДИ ФЕРРО"

32 ООО "ОПОРАИНЖИНИРИНГ"

33 АО " Газстройдеталь"

34 ООО "Энгельсспецтрубмаш"

35 ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"

36 АО "Альфа-прибор"

37 ООО "Мехмаш"

38 Филиал ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Кимовский завод металлоизделий"

39 ООО "М3 МАЯК"

40 ООО "Стройтехника"

41 ООО "Завод "Алькор"





Химическая промышленность

42 АО Новомосковская АК "Азот"

43 ОАО "Щекиноазот"

44 ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука"

45 ОАО "Пластик"

46 АО "Тульский завод резиновых технических изделий"

47 ФКП "Алексинский химический комбинат"

48 ООО "Новомосковский хлор"

49 АО "Полипласт Новомосковск"

50 ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск"

51 ООО "Аэрозоль Новомосковск"

52 АО "ТУЛАГИПРОХИМ"

53 ООО "Арнест Металл ПАК"

54 ООО "Авгол"

55 ООО "Гранд А.В."

56 ЗАО "Химсервис"





Металлургическая промышленность

57 ПАО "Тулачермет"

58 ООО "ТУЛАЧЕРМЕТ - СТАЛЬ"

59 ПАО "Косогорский металлургический завод"

60 АО "ЕВРАЗ Ванадий Тула"

61 АО "Полема"

62 ООО "Металлургический завод "Ревякино"

63 ОАО "Новомосковскогнеупор"

64 ООО "Тульский металлопрокатный завод"

65 ПАО "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"





Лёгкая промышленность

66 АО "Трикотажная фирма "Заря"

67 ЗАО "Донская обувь"

68 ООО "Фабрике"

69 ООО "ВТК Текстиль" ОП Киреевский Трикотаж

70 ООО "СП "Надежда"

71 ООО "Трикотажная фабрика"





Стекольная промышленность

72 АО "Алексинский стекольный завод"





Целлюлозно-бумажное производство

73 АО "Алексинская бумажно-картонная фабрика"

74 ООО "ЭсСиЭй Хайджин Продакте Раша"

75 ООО "Яснополянская фабрика тары и упаковки"

76 АО "ГОТЭК-ЦЕНТР"





Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций

77 ООО "КНАУФ ГИПС Новомосковск"

78 АО "Туластройматериалы"

79 ОАО "Тульский кирпичный завод"

80 Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в п. Новогуровский

81 АО "Туластройматериалы"

82 ООО "Кирпичный завод БРАЕР"

83 АО "Новомосковский завод керамических материалов"

84 ООО "Новомосковский завод полимерных труб"

85 ПАО "Керамика"

86 ООО "Гурово бетон"

87 ООО "Малиновский комбинат ЖБИ"

88 ООО "Первомайский завод ЖБИ"

89 ЗАО "Тула Бетон"





Топливпо-энергетический комплекс

90 Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"

91 Филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация" "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина"

92 Филиал АО "СО ЕЭС" Тульское РДУ

93 Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское предприятие магистральных электрических сетей

94 Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

95 АО "Тульские городские электрические сети"

96 ОАО "Щекинская городская электросеть"

97 АО "Алексинская электросетевая компания"

98 ООО "ПромЭнергоСбыт"

99 ООО "Энергосеть"

100 АО "ТНС энерго Тула"

101 ООО "Новомосковская энергосбытовая компания"

102 ООО "Алексинэнергосбыт"

103 ПАО "Туланефтепродукт"

104 АО "Тулагоргаз"

105 АО "Газпром газораспределение Тула"

106 ООО "Газпром Межрегионгаз Тула"

107 АО "Тулагорводоканал"

108 АО "Тулатеплосеть"

109 ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула"

110 ПО ООО "ККС"





Пищевая промышленность

111 Филиал открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика"-"Тульский пивзавод"

112 ООО "Каргилл"

113 ООО "Тульский хлебокомбинат"

114 АО "Тульский молочный комбинат"

115 ИП Глава КФХ Аветисян М.Ж.

116 ООО "ПХ "Лазаревское"

117 АО "Заря"

118 ООО "Спасское"

119 ООО "Воловская техника"

120 ООО "Новопетровское"

121 ООО "Плава"

122 ООО "Знаменское"

123 ООО "Богородицкий альянс"

124 ЗАО "Родина"

125 ООО "Возрождение"

126 ООО "Воловский бройлер"

127 ООО "Тульская мясная компания" (ООО "АГРОЭКО")

128 ЗАО "Краснобор"

129 Тульская макаронная фабрика (СИ Групп)

130 АО Птицефабрика "Тульская"

131 ООО "КубаньМасло-ЕМЗ"

132 Обособленное подразделение Тульское ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов" (бывший "Тульский комбинат хлебопродуктов")

133 ЗАО "Новомосковский мелькомбинат"

134 ООО "Воловосельхозтехника"

135 ООО "Белевские сладости"

136 ООО "Белевская пастильная мануфактура"

137 ООО "Мираторг"

138 АО ПФ "Тульская"

139 ООО "Интеркрос Центр"

140 ООО "Агрогриб"





Транспорт и дорожное хозяйство

141 ООО "Тульская транспортная компания"

142 ГУ ТО "Тулаавтодор"

143 ГУ ТО "Тулаупрадор"

144 ГУ ТО "Проектная контора"





Организации в сфере природных ресурсов и экологии

145 ООО "Хартия"

146 ООО "МСК-НТ"

147 МУП "Благоустройство Веневского района"

148 ООО "Дизель"

149 ООО "Куркинское"

150 НМУП "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров"

151 АО "Суворовский рынок"

152 ООО "ЭНЕРГОКОР-АГРО"

153 АО "Спецавтохозяйство"

154 ООО "Управляющая компания г. Узловая"

155 МУП "Благоустройство Веневского района"

156 ООО "СтройСитиТула"

157 ООО "Экогринсити"

158 ООО "Экосервис +"

159 ООО "ЭкоРесурсСервис"

160 ООО "Москва"

161 ООО "ЖилГаз"

162 ООО "Восток-Транс"

163 ГУ ТО "Тульские парки"

164 ООО "Комбинат нерудоископаемых"

165 ООО "Киреевский солепромысел"

166 АО "Щебеночный завод Турдейский"

167 ООО "Центр-известняк"





Прочие услуги

168 ООО "Тульский Таможенный Терминал"

169 ООО "Сфера"

170 ГУ ТО "Региональный центр "Развитие"

171 Союз "Тульская торгово-промышленная палата"







