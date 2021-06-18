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18.06.2021 20:52
Рубрика: Власть

На территории Тульской области ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев постановил провести обязательную вакцинацию ряда граждан. Официальный документ опубликован пресс-службой регионального Роспотребнадзора.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По данным Ломовцева, по итогам анализа темпов заболеваемости в регионе за последние две недели он пришел к выводу, что складывается неблагоприятная эпидситуация. Наблюдается стабильный рост заболеваемости COVID-19 в возрастных группах от 18 до 49 лет. В связи с этим на территории области вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

Так, необходимо будет привить не менее 60% сотрудников, работающих в сфере торговли, услуг, образования, медицины, общепита, транспорта. Кроме того, обязательная вакцинная затронет сотрудников МФЦ, системообразующих предприятий, а также госслужащих и чиновников.

Первым компонентом необходимо привиться до 15 июля. Вторым - до 15 августа. Ответственность за исполнение постановления возлагается на глав организаций и предприятий, работающих в данных сфера, а также индивидуальных предпринимателей. По словам Ломовцева, сотрудники, имеющие противопоказания, вакцинации не подлежат.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории Тулы вводится обязательная вакцинация для групп риска. Из-за неблагополучной эпидситуации губернатор области Алексей Дюмин отменил с 17 июня все массовые мероприятия в регионе.

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