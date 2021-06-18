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18.06.2021 16:06
Рубрика: Власть

В ходе учений "Запад-2021" отработают бесперебойное начисление зарплат

Текст: Иван Петров
На предстоящих этой осенью российско-белорусских учениях "Запад-2021" впервые будет опробована новая, как уверяют в военном ведомстве бесперебойная, система начисления зарплат военнослужащим на карты "Мир". Об этом в пятницу в ходе встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным сообщила замминистра обороны России Татьяна Шевцова.
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости

По ее словам, это связано с тем, что характер современных войн существенно отличается от географических войн прошлого - нынешние имеют геополитический, информационный и гибридный тип.

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"Была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время, - рассказала замглавы российского военного ведомства. - Она позволит в военное время обеспечить бесперебойное финансирование, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении", - рассказала замминистра, уточнив, что при новой схеме будет использоваться исключительно национальная платежная система.

Напомним, все военнослужащие получают денежное довольствие на карты "Мир".

Отмечается, что новая схема финансирования разработана финансовыми органами Минобороны совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии в период с 10 по 16 сентября текущего года. В рамках этих маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе этих учений будет массово применяться боевая авиация.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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