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18.06.2021 19:05
Рубрика: Digital

В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19

Текст: Евгения Думанская

С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил около 150 интернет-страниц, где продавали сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в ведомстве.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Весной президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и крупным штрафом. Также предусмотрено наказание за распространение аналогичной информации, повлекшее вред здоровью.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, борьба с фейками по поводу коронавируса ведется еще с прошлого года. Всего было удалено или заблокировано свыше тысячи материалов.

Digital Интернет Общество Здоровье Правительство Минцифры Роскомнадзор Вакцинация от коронавируса

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