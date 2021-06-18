В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19

С начала года Роскомнадзор заблокировал или удалил около 150 интернет-страниц, где продавали сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в ведомстве.

Весной президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и крупным штрафом. Также предусмотрено наказание за распространение аналогичной информации, повлекшее вред здоровью.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, борьба с фейками по поводу коронавируса ведется еще с прошлого года. Всего было удалено или заблокировано свыше тысячи материалов.