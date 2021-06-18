Вакцинированные "Карнивак-Ков" норки передали иммунитет потомству

Норки, вакцинированные российским препаратом от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков", передали иммунитет своим новорожденным детенышам. Об этом заявила заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ "ВНИИЗЖ" Татьяна Галкина.

"У щенков норок, которых вакцинировали в январе этого года, был выявлен колостральный иммунитет. Это означает, что мать после вакцинации "Карнивак-Ков" передала свою защиту потомству", - сказала она в ходе встречи Россельхознадзора с представителями бизнес сообщества и ветеринарными специалистами.

Первая в мире вакцина от коронавируса, предназначенная для животных, была зарегистрирована в конце марта. Препарат получил название "Карнивак-Ков", его отпускная цена составляет 500 рублей (за две дозы, торговая наценка не должна превышать 30%).

В клинических испытаниях "Карнивак-Ков" были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. У всех вакцинированных животных в ста процентах случаев появились антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. По имеющимся пока данным, антитела сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.