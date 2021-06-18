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18.06.2021 09:00
Рубрика: Видео

Видео: ливень из горячего битума обрушился на автомобили

Текст: Вадим Давыденко

Что-то вроде одной из казней египетских пережили несколько водителей, выезжавших утром из китайского Шанхая (восток страны). С автомобильного моста над дорогой прямо на них вылились несколько тонн горячего битума.

Фото: скриншот с www/youtube.com
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Четыре машины, потеряв управление, столкнулись, к счастью, без фатальных последствий. Через минуту на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

А виновником этого коллапса стал водитель спецтехники, перевозивший битум на какую-то стройку и не справившийся с управлением. Совершив никому не нужный обгон на мосту, он не удержал тяжелую машину в ряду и перевернул ее. Ограждение было сломано - хорошо, что грузовик не упал вниз! - а из цистерны вниз с моста хлынула обжигающе горячая черная масса.

Вылейся это непосредственно на людей - последствия были бы куда более серьезными, ну а так обошлось секундной сумятицей на дороге и пробкой на несколько часов. Двое пострадавших в касательном ДТП водителей попали в больницу, но их здоровью, по мнению медиков, ничто не угрожает. А вот автомобили, которые быстро превратились в черные бесформенные сталагмиты, уже не спасти.

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#видео