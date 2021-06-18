Власти США отказались отменять ПДД для "беспилотников"

Комитет Сената Соединённых Штатов вновь отклонил предложения по отмене для автомобилей с беспилотными комплексами правил дорожного движения.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн вместе с единомышленниками уже на протяжении пяти лет пытаются добиться предоставления Национальному управлению безопасности дорожного движения США (NHTSA) полномочий освобождать беспилотные транспортные средства от стандартов безопасности, разработанных для водителей-людей.

Сенатор утверждает, что автономные транспортные средства помогут сократить смертность на дорогах из-за отсутствия у "беспилотников" ошибок, обусловленных человеческим фактором.

Ему парировал представитель стана демократов, председатель коммерческого комитета Мария Кантуэлл:

"Кажется, каждые две недели появляются новости об авариях, виновником которых стал не человек, а "автопилот", - цитирует чиновника агентство Reuters.

По мнению Кантуэлл, есть много нюансов, которые необходимо проработать прежде, чем принимать такой закон.

Американская ассоциация юристов выступила с заявлением, что будет выступать против предоставления "льгот" беспилотным транспортным средствам и освобождения автопроизводителей от ответственности за аварии.

Организация Self-Driving Coalition for Safer Streets (Беспилотная коалиция за безопасные дороги), в которую входят в которую входят Ford, Waymo, Volvo и другие, предсказуемо разочаровалась в очередном провале попытке пролоббировать послабления для "беспилотников", заявив, что это ещё одна упущенная возможность спасти жизни".