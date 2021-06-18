Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье

Вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на репродуктивное здоровье, но известно о негативных последствиях при тяжелой форме заболевания, рассказала лавный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Адамян сообщила, что согласно данным исследования, вакцинация на способности иметь детей никак не сказывается, но "доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции".

Доктор пояснила, что вирус попадает не прямо в органы репродуктивной системы, а оказывает негативное влияние через системно-воспалительную реакцию. В результате женщина может быть неспособна выносить ребенка, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение.

Адамян, как передает РИА Новости, посоветовала женщинам, планирующим беременность, пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и будущего ребенка.

Ранее в Минздраве рассказали, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Поставить прививку можно во всех российских регионах.