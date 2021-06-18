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18.06.2021 17:04
Рубрика: Общество

Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье

Текст: Евгения Думанская
Фото: Антон Вергун/РИА Новости Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на репродуктивное здоровье, но известно о негативных последствиях при тяжелой форме заболевания, рассказала лавный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Адамян сообщила, что согласно данным исследования, вакцинация на способности иметь детей никак не сказывается, но "доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции".

Доктор пояснила, что вирус попадает не прямо в органы репродуктивной системы, а оказывает негативное влияние через системно-воспалительную реакцию. В результате женщина может быть неспособна выносить ребенка, а врачи зачастую вынуждены делать кесарево сечение.

Адамян, как передает РИА Новости, посоветовала женщинам, планирующим беременность, пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и будущего ребенка.

Ранее в Минздраве рассказали, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после вакцинации. Поставить прививку можно во всех российских регионах.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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