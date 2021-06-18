Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется на протяжении до девяти месяцев. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, сейчас ведомство продолжает анализ статистики.

Мурашко также рассказал о своем состоянии после прививки российской вакциной "Спутник V".

"У меня на сегодняшний день хороший титр антител​​​. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять", - отметил глава Минздрава, слова которого цитирует Telegram-канал "Вы слушали Маяк".

Ранее замглавы Минздрава Олег Гриднев заявил, что сейчас прививку получили более 26% россиян, кому необходима вакцинация для создания популяционного иммунитета. При этом в ведомстве считают, что к осени от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослых россиян.