В Минздраве оценили темпы вакцинации от коронавируса

Замглавы Минздрава Олег Гриднев оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России. По его словам, сейчас прививку получили более 26% россиян, кому необходима вакцинация для создания популяционного иммунитета.

"Это, конечно, очень мало", - отметил чиновник в комментарии РИА Новости.

Гриднев добавил, что российская система здравоохранения научилась жить в условиях пандемии: сформировалась стационарная медицинская система по работе пациентами. "На все эти скачки заболеваемости система реагирует моментально, увеличивая коечный фонд, увеличивая количество медицинских работников", - отметил замглавы Минздрава.

Гриднев также добавил, что текущий рост заболеваемости COVID-19 в России связан с появлением новых штаммов вируса.

"Вирус мутирует, тут появляются и "британский", и "индийский" штаммы, и "московский" штамм​​​", - сказал Гриднев, подчеркнув, что остановить пандемию сможет только массовая вакцинация, которая позволит "прервать цепочку" распространения инфекции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).