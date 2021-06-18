В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19

Рост заболевания COVID-19 в России связан с появлением новых штаммов вируса. Об этом РИА Новости заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев.

"Появляются и "британский", и "индийский" штаммы, и "московский" штамм​​​. Поэтому, конечно, распространение идет за счет появления новых штаммов и мутирующих штаммов", - сказал Гриднев.

По его словам, остановить пандемию позволит только массовая вакцинация, которая позволит "прервать цепочку" распространения инфекции. Гриднев добавил, что сейчас прививку получили более 26% россиян, кому необходима вакцинация для создания популяционного иммунитета.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что к осени должны быть привиты от COVID-19 60% взрослых россиян.