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Текст:   Игорь Зубков 
18:30 18.06.2021

ВТБ: Цены в 24 регионах подходят под новые условия льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки после продления на новых условиях сохранит особую значимость в 24 регионах, а еще более чем в 30 субъектах РФ будет актуальна для клиентов с первым взносом до 25% стоимости жилья, считают аналитики ВТБ.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ключевое изменение программы со 2 июля - снижение максимального размера кредита до 3 млн руб. для всех регионов (вместо 6 млн руб. для большинства регионов и 12 млн для Московской и Петербургской агломераций сейчас).

Фото: iStock
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По данным Банка России, средний размер ипотеки на первичном рынке по всей стране вырос с начала года по апрель на 15%, до 3,9 млн руб. В разрезе конкретных регионов средний чек до 3 млн руб. зафиксирован в 24 субъектах РФ, которые характеризуются сравнительно невысокой стоимостью недвижимости или широким предложением на рынке.

Это Алтайский край, Республика Алтай, Курганская и Псковская области (2,3 млн), Ульяновская (2,4 млн), Воронежская, Оренбургская и Рязанская (2,5 млн) области, Удмуртия (2,6 млн), Вологодская, Калининградская, Пензенская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край и Марий Эл (2,7 млн), Кировская и Самарская области, Чувашия (2,8 млн), Башкортостан, Карелия, Пермский край, Свердловская и Тамбовская области (2,9 млн).

Многие из этих регионов называла глава Банка России Эльвира Набиуллина в марте. В интервью "Известиям" она тогда предложила продлить льготную ипотеку после 1 июля только в 24 регионах, но в итоге был выбран вариант более мягкий вариант - программа будет продлена повсеместно, однако для мегаполисов ее значимость снизится.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Помимо названных 24 регионов, еще более чем в 30 средний размер кредита на новостройки составляет от 3 до 3,5 млн рублей. Для заемщиков из этих регионов госпрограмма останется выгодным решением в случае готовности оплатить до 25% стоимости объекта из собственных средств, а остальную сумму оформить по льготной программе, отмечают аналитики ВТБ. Однако, по данным Банка России, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% достигла 45% в выдачах банков, что почти вдвое больше значений до пандемии.

"На регионы со средним чеком по ипотеке до 3 млн рублей приходится около трети сделок на первичном рынке, - говорит гендиректор компании "Метр квадратный" (входит в Группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев. - Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки. Это поможет увеличить объем ввода жилья и, надеемся, стабилизировать цены за счет усиления конкуренции и появления большого числа новых объектов".

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