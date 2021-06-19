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19 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 июня 2021 г. N 11/89-8 г. Москва "О списке политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации""

Опубликован 19 июня 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В России началась избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы

В соответствии с частью 6 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Определить список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (прилагается), и разместить указанный список на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Признать утратившим силу постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2020 года N 254/1877-7 "О списке политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также направить для опубликования в "Российскую газету".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н. Бударина

Приложение

Список политических партий, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.

4. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ".

5. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

6. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА".

8. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ".

9. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО".

10. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

11. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА".

12. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ".

13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

14. Политическая партия "Гражданская Платформа".