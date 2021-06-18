Сразу после выхода указа президента ЦИК России принял порядок проведения голосования. Теперь политические партии должны провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже сегодня это сделает "Единая Россия", на следующей неделе - КПРФ, ЛДПР и объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. Уже известно, что "Яблоко" соберется 3-4 июля, а Партия Роста - 7 июля. Всего в России сейчас действуют 32 партии, имеющие право участвовать в выборах, при этом у 14 из них есть парламентская льгота - право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.
Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей. А ее одномандатники в округах - заручиться поддержкой трех процентов местных избирателей.
Напомним, нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.
Процедура этих думских выборов будет существенно отличаться от предыдущих, которые прошли в сентябре 2016 года. За это время в российской избирательной системе появился ряд новшеств. Среди них:
- дистанционное электронное голосование. Уже известно, что оно пройдет в семи регионах. Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, города федерального значения Москва и Севастополь;
- многодневный формат. Впервые он использовался в прошлом году на голосовании по поправкам в Конституцию, а затем - на региональных выборах в сентябре;
- цифровые сервисы для кандидатов и избирателей. С 2017 года в России применяется система "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданину подать заявление для голосования на любом удобном участке внутри страны и за рубежом, это позволило избавиться от открепительных удостоверений и закрыть вопрос с "каруселями" на федеральных выборах.
Кандидаты в прошлом году получили возможность собирать подписи в свою поддержку через портал госуслуг, этот формат будет использоваться в нескольких регионах и на предстоящих выборах в Госдуму;
- общественное наблюдение. На прошлых парламентских выборах следить за соблюдением избирательных процедур могли только представители партий, кандидатов и штабов. С 2018 года право направлять наблюдателей получили также общественные палаты;
- видеонаблюдение. Им охвачены порядка 50 тысяч избирательных участков, на которых голосуют около 80 процентов избирателей. Видеокамеры используются также в территориальных комиссиях, это позволяет наблюдать за вводом данных протоколов в систему ГАС "Выборы".
"Конечно, QR-кодирование протоколов на порядок ускорило их ведение. Если у нас в 2016 году (на прошлых выборах в Госдуму. - Прим. "РГ") к полуночи до 30 процентов, не более, увозили протоколов ГАС "Выборы", то уже сейчас к этому же времени - свыше 90 процентов, - рассказывала президенту глава ЦИК Элла Памфилова на встрече в апреле. - Видеонаблюдение, которое по вашей инициативе у нас возникло в стране, в таком масштабе ни в одной стране не применяется. Тоже дополнительный фактор прозрачности". Кроме того, за последние несколько месяцев парламентарии внесли в избирательное законодательство ряд поправок, призванных защитить народное волеизъявление от негативного влияния извне.
Так, лица, признанные иностранными агентами либо связанные с таковыми, должны указывать свой статус на всех стадиях кампании - от выдвижения до бюллетеня. Других ограничений для них не предусмотрено.
А вот для тех, кто связан с террористическими или экстремистскими организациями, буквально накануне старта выборов были введены временные ограничения пассивного избирательного права.
Учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.
При этом для учредителей и руководителей запрет будет действовать, если они участвовали в работе организации в течение трех лет до решения суда о ликвидации или запрете ее деятельности.
Для рядовых членов этот срок - один год. Основанием для применения этой меры будет решение суда, который должен выявить связь между действиями конкретного гражданина и причинами, приведшими к признанию организации экстремистской.
Добавим, что одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут также региональные кампании. Двенадцать субъектов выберут губернаторов (девять - прямым голосованием, три - через парламент), еще в 39 состоится голосование за кандидатов в депутаты законодательных собраний.
Пройдут также тысячи муниципальных кампаний.
По мнению политологов, главным трендом избирательной кампании станет запрос на обновление - электорат ждет на выборных постах политиков новой волны. Свои оценки эксперты высказали вчера на "круглом столе" в Москве. Руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына заметила, что кадровую скамейку кандидатов на выборные должности пополнили в первую очередь участники проекта "Лидеры России".
"Эта новая яркая волна кандидатов компетентна с точки зрения навыков управления, коммуникационных качеств, - считает эксперт. - Флагманом этого процесса является "Единая Россия". В этом году по итогам праймериз у партии оказалось много социальных кандидатов - в первую очередь врачи, волонтеры".
Ярко в плане обновления, по ее словам, выступила и объединенная "Справедливая Россия - За правду".
Таким образом, идет расширение политического поля. И, по прогнозу экспертов института, следствием более широкого представительства людей с разными взглядами на политической арене может стать снижение протестных настроений в обществе.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков среди нынешних трендов также назвал открытость и обновление.
"Есть яркие молодые кадры, которые украсят Госдуму и политику в целом", - полагает он. По его словам, расклад по итогам выборов будет зависеть от того, как динамично партии проведут кампанию, удастся ли им ответить на запросы населения, связанные с пандемией.
Три дня в сентябре
Это решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и опросов общественного мнения. Кроме того, комиссия утвердила календарный план парламентских выборов - выдвигать кандидатов и списки можно уже сейчас.
"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (...) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: провести выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении комиссии.
"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь - санитарно-эпидемиологическую ситуацию, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации это три дня, которые гарантируют безопасность, доступность и удобство для наших избирателей", - пояснила решение глава ЦИК Элла Памфилова и подчеркнула, что от этого выиграет в первую очередь избиратель.
Председатель комиссии отметила, что те граждане, которые в прошлом году опробовали этот формат, еще в прошлом сентябре назвали его удобным. Последние социологические данные ВЦИОМ (см. инфографику) показывают, что тенденция сохраняется.
Кому-то, отметила Памфилова, будет сложнее в условиях трехдневного голосования, в первую очередь - наблюдателям.
"Поэтому мы постараемся создать им максимально благоприятные условия для работы", - сказала она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что это важнейший вопрос, поскольку противники длительного голосования утверждают, что оно способствует нарушениям и фальсификациям. "Мы категорически с этим не соглашаемся и берем на себя огромные обязательства сделать все возможное, прописать все процедуры, принять все меры, чтобы развеять все сомнения", - заявила Памфилова.
В дни голосования избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени. А 17 и 18 сентября избирателям будут доступны дополнительные формы голосования. Но не все.
От отправки бюллетеней по почте (эта норма есть в законодательстве) ЦИК давно отказался. Не будет и участков на свежем воздухе. "Так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", - сказала Памфилова.
В первые два дня там, где потребуется, организуют голосование для групп избирателей, которые находятся в труднодоступных местах. Останется и голосование на дому для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок.
Также на заседании в пятницу Центризбирком утвердил календарный план кампании по выборам в Госдуму. Он содержит восемь разделов и охватывает все этапы - от выдвижения кандидатов до представления финансовых отчетов партиями и кандидатами.
В соответствии с документом, процесс выдвижения уже начался - с 18 июня по 12 июля партии могут утверждать федеральные списки и кандидатов по одномандатным округам, документы для регистрации следует представить не позднее 18.00 4 августа. Решение о регистрации будет приниматься избиркомами в течение десяти дней после приема документов.
Система "Мобильный избиратель" заработает со 2 августа, заявления для голосования на удобном участке можно будет подать в МФЦ, на портале Госуслуг или территориальные комиссии, с 8 сентября к этой работе подключатся и участковые избиркомы. Крайний срок подачи - 13 сентября.
Опросы и прогнозы нельзя будет публиковать начиная с 14 сентября. Предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения кандидатов и партий и до нуля часов 17 сентября. А свои предвыборные программы партии и кандидаты должны опубликовать не позднее 29 августа.
Определил ЦИК и крайний срок установления итогов выборов - 4 октября. Речь идет об окончательных результатах, предварительные - комиссия планирует огласить 20 сентября. Официальное опубликование итогов думских выборов состоится не позднее 9 октября.