Новости

Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 18:46
Рубрика: Власть

Выборы в Госдуму. Старт

В России началась избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента
Текст: Татьяна Замахина, Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва на 19 сентября. Таким образом, дан официальный старт большой парламентской кампании. Через три месяца стране предстоит избрать 450 федеральных депутатов. С учетом пандемии, согласно решению Центризбиркома, само голосование растянется на три дня - с 17 по 19 сентября.
Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму, а ЦИК утвердил порядок проведения голосования. Фото: РИА Новости Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму, а ЦИК утвердил порядок проведения голосования. Фото: РИА Новости
Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму, а ЦИК утвердил порядок проведения голосования. Фото: РИА Новости

Сразу после выхода указа президента ЦИК России принял порядок проведения голосования. Теперь политические партии должны провести съезды и утвердить кандидатов и программы. Уже сегодня это сделает "Единая Россия", на следующей неделе - КПРФ, ЛДПР и объединенная партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Непарламентские политические силы планируют свои съезды на первую половину июля. Уже известно, что "Яблоко" соберется 3-4 июля, а Партия Роста - 7 июля. Всего в России сейчас действуют 32 партии, имеющие право участвовать в выборах, при этом у 14 из них есть парламентская льгота - право идти на думские выборы без сбора подписей избирателей.

Если партия не имеет льготы, то для регистрации федерального списка на выборах она должна собрать не менее 200 тысяч подписей. А ее одномандатники в округах - заручиться поддержкой трех процентов местных избирателей.

Напомним, нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов, половина избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

Ключевые особенности этих выборов - три дня голосования, цифровые сервисы для кандидатов и избирателей, масштабное общественное наблюдение

Процедура этих думских выборов будет существенно отличаться от предыдущих, которые прошли в сентябре 2016 года. За это время в российской избирательной системе появился ряд новшеств. Среди них:

- дистанционное электронное голосование. Уже известно, что оно пройдет в семи регионах. Это Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области, города федерального значения Москва и Севастополь;

- многодневный формат. Впервые он использовался в прошлом году на голосовании по поправкам в Конституцию, а затем - на региональных выборах в сентябре;

- цифровые сервисы для кандидатов и избирателей. С 2017 года в России применяется система "Мобильный избиратель", которая позволяет гражданину подать заявление для голосования на любом удобном участке внутри страны и за рубежом, это позволило избавиться от открепительных удостоверений и закрыть вопрос с "каруселями" на федеральных выборах.

Кандидаты в прошлом году получили возможность собирать подписи в свою поддержку через портал госуслуг, этот формат будет использоваться в нескольких регионах и на предстоящих выборах в Госдуму;

- общественное наблюдение. На прошлых парламентских выборах следить за соблюдением избирательных процедур могли только представители партий, кандидатов и штабов. С 2018 года право направлять наблюдателей получили также общественные палаты;

- видеонаблюдение. Им охвачены порядка 50 тысяч избирательных участков, на которых голосуют около 80 процентов избирателей. Видеокамеры используются также в территориальных комиссиях, это позволяет наблюдать за вводом данных протоколов в систему ГАС "Выборы".

На съезде "ЕР" Путин обозначит ключевые направления деятельности партии

"Конечно, QR-кодирование протоколов на порядок ускорило их ведение. Если у нас в 2016 году (на прошлых выборах в Госдуму. - Прим. "РГ") к полуночи до 30 процентов, не более, увозили протоколов ГАС "Выборы", то уже сейчас к этому же времени - свыше 90 процентов, - рассказывала президенту глава ЦИК Элла Памфилова на встрече в апреле. - Видеонаблюдение, которое по вашей инициативе у нас возникло в стране, в таком масштабе ни в одной стране не применяется. Тоже дополнительный фактор прозрачности". Кроме того, за последние несколько месяцев парламентарии внесли в избирательное законодательство ряд поправок, призванных защитить народное волеизъявление от негативного влияния извне.

Так, лица, признанные иностранными агентами либо связанные с таковыми, должны указывать свой статус на всех стадиях кампании - от выдвижения до бюллетеня. Других ограничений для них не предусмотрено.

А вот для тех, кто связан с террористическими или экстремистскими организациями, буквально накануне старта выборов были введены временные ограничения пассивного избирательного права.

Учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

При этом для учредителей и руководителей запрет будет действовать, если они участвовали в работе организации в течение трех лет до решения суда о ликвидации или запрете ее деятельности.

Для рядовых членов этот срок - один год. Основанием для применения этой меры будет решение суда, который должен выявить связь между действиями конкретного гражданина и причинами, приведшими к признанию организации экстремистской.

Добавим, что одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут также региональные кампании. Двенадцать субъектов выберут губернаторов (девять - прямым голосованием, три - через парламент), еще в 39 состоится голосование за кандидатов в депутаты законодательных собраний.

Пройдут также тысячи муниципальных кампаний.

По мнению политологов, главным трендом избирательной кампании станет запрос на обновление - электорат ждет на выборных постах политиков новой волны. Свои оценки эксперты высказали вчера на "круглом столе" в Москве. Руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына заметила, что кадровую скамейку кандидатов на выборные должности пополнили в первую очередь участники проекта "Лидеры России".

"Эта новая яркая волна кандидатов компетентна с точки зрения навыков управления, коммуникационных качеств, - считает эксперт. - Флагманом этого процесса является "Единая Россия". В этом году по итогам праймериз у партии оказалось много социальных кандидатов - в первую очередь врачи, волонтеры".

Ярко в плане обновления, по ее словам, выступила и объединенная "Справедливая Россия - За правду".

Таким образом, идет расширение политического поля. И, по прогнозу экспертов института, следствием более широкого представительства людей с разными взглядами на политической арене может стать снижение протестных настроений в обществе.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков среди нынешних трендов также назвал открытость и обновление.

"Есть яркие молодые кадры, которые украсят Госдуму и политику в целом", - полагает он. По его словам, расклад по итогам выборов будет зависеть от того, как динамично партии проведут кампанию, удастся ли им ответить на запросы населения, связанные с пандемией.

Три дня в сентябре

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании в пятницу определил формат предстоящего Единого дня голосования - он будет многодневным. Выборы в Госдуму и в регионах пройдут 17-19 сентября.

Это решение принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и опросов общественного мнения. Кроме того, комиссия утвердила календарный план парламентских выборов - выдвигать кандидатов и списки можно уже сейчас.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
Москалькова сообщила об открытии "горячей линии" в связи с выборами

"В целях обеспечения возможности реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ (...) Центральная избирательная комиссия РФ постановляет: провести выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года", - говорится в постановлении комиссии.

"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь - санитарно-эпидемиологическую ситуацию, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации это три дня, которые гарантируют безопасность, доступность и удобство для наших избирателей", - пояснила решение глава ЦИК Элла Памфилова и подчеркнула, что от этого выиграет в первую очередь избиратель.

Председатель комиссии отметила, что те граждане, которые в прошлом году опробовали этот формат, еще в прошлом сентябре назвали его удобным. Последние социологические данные ВЦИОМ (см. инфографику) показывают, что тенденция сохраняется.

Три дня голосования гарантируют безопасность, доступность и удобство для избирателей

Кому-то, отметила Памфилова, будет сложнее в условиях трехдневного голосования, в первую очередь - наблюдателям.

"Поэтому мы постараемся создать им максимально благоприятные условия для работы", - сказала она. Глава Центризбиркома подчеркнула, что это важнейший вопрос, поскольку противники длительного голосования утверждают, что оно способствует нарушениям и фальсификациям. "Мы категорически с этим не соглашаемся и берем на себя огромные обязательства сделать все возможное, прописать все процедуры, принять все меры, чтобы развеять все сомнения", - заявила Памфилова.

В дни голосования избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени. А 17 и 18 сентября избирателям будут доступны дополнительные формы голосования. Но не все.

От отправки бюллетеней по почте (эта норма есть в законодательстве) ЦИК давно отказался. Не будет и участков на свежем воздухе. "Так полюбившееся многим голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", достойно выполнило свою функцию, но сейчас в этом нет никакой необходимости, мы его не будем применять", - сказала Памфилова.

Избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени

В первые два дня там, где потребуется, организуют голосование для групп избирателей, которые находятся в труднодоступных местах. Останется и голосование на дому для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок.

Также на заседании в пятницу Центризбирком утвердил календарный план кампании по выборам в Госдуму. Он содержит восемь разделов и охватывает все этапы - от выдвижения кандидатов до представления финансовых отчетов партиями и кандидатами.

Дмитрий Медведев поставил "Единой России" задачу на выборах в Госдуму

В соответствии с документом, процесс выдвижения уже начался - с 18 июня по 12 июля партии могут утверждать федеральные списки и кандидатов по одномандатным округам, документы для регистрации следует представить не позднее 18.00 4 августа. Решение о регистрации будет приниматься избиркомами в течение десяти дней после приема документов.

Система "Мобильный избиратель" заработает со 2 августа, заявления для голосования на удобном участке можно будет подать в МФЦ, на портале Госуслуг или территориальные комиссии, с 8 сентября к этой работе подключатся и участковые избиркомы. Крайний срок подачи - 13 сентября.

Опросы и прогнозы нельзя будет публиковать начиная с 14 сентября. Предвыборная агитация разрешена с момента выдвижения кандидатов и партий и до нуля часов 17 сентября. А свои предвыборные программы партии и кандидаты должны опубликовать не позднее 29 августа.

Определил ЦИК и крайний срок установления итогов выборов - 4 октября. Речь идет об окончательных результатах, предварительные - комиссия планирует огласить 20 сентября. Официальное опубликование итогов думских выборов состоится не позднее 9 октября.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Галина Мисливская
Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Галина Мисливская
Власть Работа власти Госуправление Президент Законодательная власть Госдума Комментарии к документам Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Госдуме сообщили о доработке отклоненного Путиным проекта о фейках
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет