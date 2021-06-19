Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (17.06.2021)

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"

5. Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"

6. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

7. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)

8. Политическая партия "Демократическая партия России"

9. Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ"

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"

13. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

15. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"

16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

17. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

18. Политическая партия "Гражданская Платформа"

19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

20. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"

21. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"

22. Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"

23. Политическая партия "Партия Возрождения России"

24. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"

25. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"

26. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными"

27. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)"

28. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"

29. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу"

30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

31. Политическая партия "Партия прямой демократии"

32. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

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