Автомобильный лайфхак, о котором мало кто знает

В летнюю жару остро встает вопрос об охлаждении не только водителя и пассажиров, но и продуктов, бутылок с водой и прочей мелочевки, не переносящей многочасовую жару. Какие опции может предложить в этом плане современный автомобиль?

Для охлаждения бутылок, йогуртов и прочей снеди отлично подойдет перчаточный ящик, который имеется практически в каждом современном автомобиле.

Проблема в том, что далеко не все в курсе, что одна из внутренних стенок этого "бардачка" имеет механическую заглушку. После перевода последней в открытое положение в бокс начинает подаваться охлажденный воздух от климатической установки.

Считаете, что охлаждение от "кондея" для "бардачка" недостаточно эффективное? Тогда раскошельтесь на маленький холодильник, благо на рынке имеется много подобных девайсов на разный вкус и кошелек. После подключения "морозильника" к бортовой розетке, в боксе будет поддерживаться необходимая температура - от комнатной, до серьезного "минуса". Точные характеристики зависят от типа моделей.

Чтобы ускорить охлаждение собственно салона, можно применить следующий лайфхак. После того как вы сели в машину, сильно разогревшуюся на солнце, подайте на лобовое стекло большой объем воды из бачка омывателя. Стоит убедиться, что залита именно вода, а не "незамерзайка".

Если внутри машины просто-таки баня, попробуйте открыть одну из задних дверей, а передней дверью, открытой с противоположного борта, поработайте как опахалом. Так вы выгоните из салона основной объем горячего воздуха. На скорости же, охлаждая салон, старайтесь открывать стекла дверей, находящихся по диагонали. Например, левое переднее и правое заднее, так будет сильнее эффект естественной вентиляции.

Нет желания или возможности покупать автомобильный холодильник? Тогда заранее запаситесь бутылками со льдом или сухим льдом из домашней морозилки. Весь этот арсенал логично уложить на пол, под сиденья или закрепить на передней панели рядом с дефлекторами вентиляции. Это поможет быстрее снизить температуру в салоне.

А вот интересный совет, как правильно пользоваться бортовым кондеем для максимально быстрого охлаждения салона в жару. После включения климатической установки окна держим намеренно открытыми. Включаем вентилятор на полную мощность и направляем холодный воздух на ноги. Таким образом нагретый воздух поднимется и начнет выходить из открытых окон. Закрыть окна нужно будет тогда, когда в салоне станет прохладней, чем на улице.

Весьма оригинален и следующий способ охлаждения интерьера. После посадки в автомобиль активируем функцию рециркуляции воздуха. Этот метод позволит системе гораздо быстрее охладить воздух внутри кабины, поскольку разогретый воздух с улицы не будет подаваться в салон.

Однако не пропустите тот момент, когда в салоне станет заметно прохладнее. Тогда включаем подачу забортного воздуха и постепенно снижаем температуру и увеличиваем скорость работы вентилятора. Это поможет сэкономить топливо и не перегрузит систему кондиционирования.