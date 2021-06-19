"Единая Россия" представила список кандидатов в Госдуму

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на XX съезде "ЕР" в субботу представил списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Региональные группы "ЕР" на парламентских выборах возглавят известные депутаты, члены правительства, губернаторы, спортсмены, общественные и культурные деятели.
- - Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу по Саратовской области
- - Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит территориальную группу, в которую входят регионы Дальнего Востока
- - Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал лидером территориальной группы, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа
- - Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит группу по Москве
- - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавил список по Московской области
- - Алексей Гордеев возглавил список "Единой России" в Воронежской области
- - Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавит список от Тувы
- - Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу по Ивановской и Владимирским областям
- - Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавит региональную группу по Санкт-Петербургу
Всего 50 глав регионов возглавили территориальные группы по своим регионам.
Напомним, что в первую пятерку федерального списка "Единой России" войдут министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач московской ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Всего "Единая Россия" включила в список более 600 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва.