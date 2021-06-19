"Единая Россия" представила список кандидатов в Госдуму

Новости

В центре Москвы произошла серия взрывов 17:58
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 17:45
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 17:32
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 17:14
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 17:01
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 16:51
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 16:50
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 16:39
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 17:40
Рубрика: Власть

"Единая Россия" представила список кандидатов в Госдуму

Текст: Айсель Герейханова
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на XX съезде "ЕР" в субботу представил списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Региональные группы "ЕР" на парламентских выборах возглавят известные депутаты, члены правительства, губернаторы, спортсмены, общественные и культурные деятели.
  • - Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу по Саратовской области
  • - Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит территориальную группу, в которую входят регионы Дальнего Востока
  • - Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал лидером территориальной группы, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа
  • - Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит группу по Москве
  • - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавил список по Московской области
  • - Алексей Гордеев возглавил список "Единой России" в Воронежской области
  • - Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавит список от Тувы
  • - Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу по Ивановской и Владимирским областям
  • - Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавит региональную группу по Санкт-Петербургу
Фото: Константин Завражин/ РГ
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

Всего 50 глав регионов возглавили территориальные группы по своим регионам.

Напомним, что в первую пятерку федерального списка "Единой России" войдут министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач московской ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Всего "Единая Россия" включила в список более 600 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет