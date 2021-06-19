"Единая Россия" представила список кандидатов в Госдуму

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на XX съезде "ЕР" в субботу представил списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму. Региональные группы "ЕР" на парламентских выборах возглавят известные депутаты, члены правительства, губернаторы, спортсмены, общественные и культурные деятели.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу по Саратовской области

- Вице-премьер Юрий Трутнев возглавит территориальную группу, в которую входят регионы Дальнего Востока

- Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал лидером территориальной группы, которая включает в себя Тюменскую и Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа

- Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит группу по Москве

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавил список по Московской области

- Алексей Гордеев возглавил список "Единой России" в Воронежской области

- Депутат Госдумы, исследователь-полярник Артур Чилингаров возглавит список от Тувы

- Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе возглавит группу по Ивановской и Владимирским областям

- Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавит региональную группу по Санкт-Петербургу

Всего 50 глав регионов возглавили территориальные группы по своим регионам.

Напомним, что в первую пятерку федерального списка "Единой России" войдут министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач московской ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Всего "Единая Россия" включила в список более 600 кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва.