Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем

Применение вакцины от коронавируса "Спутник V" не грозит бесплодием в будущем, так как препарат сделан на основе аденовируса, с которым человечество живет уже очень давно. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния, пишет РИА Новости. Гинцбург пояснил, что компоненты I и II в составе препарата сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в человеческой популяции очень давно.

За это время человечество размножилось до 7,5 миллиарда, и "ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде легких, в различной степени, ОРЗ", - отметил Гинцбург. Он подчеркнул, что ни разу в медицинских протоколах не фиксировалось каких-либо проблем, связанных с невозможностью зачатия или прочих репродуктивных процессов.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян заявила, что вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на репродуктивное здоровье. Однако "доказано влияние тяжелой коронавирусной инфекции". Вирус попадает не прямо в органы репродуктивной системы, а оказывает негативное влияние через системно-воспалительную реакцию. Адамян посоветовала женщинам, планирующим беременность, пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы защитить себя и будущего ребенка.