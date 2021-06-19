Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

При условии наращивания темпов вакцинации россиян от коронавируса ситуация в стране может стабилизироваться к августу. Об этом рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости продлится еще минимум две недели. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения можно будет увидеть не раньше, чем через полтора месяца. "Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся", - цитирует ТАСС эксперта.

"К повторной волне осенней, которая будет в любом случае - наверняка вирус будет дальше видоизменяться, - мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры", - отметил Тимаков. Он пояснил, что результатов от вакцинации населения не стоит ждать сиюминутно. Для выработки иммунитета необходимо время, он формируется через полтора месяца после первой прививки. "Эффективность данной вакцинации будет для осенней волны или для того, чтобы защититься тем, кто еще не болел", - отметил Тимаков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последнюю неделю количество заболевших коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, выросло по стране на 30 процентов. По его словам, особенность заключается в том, что наибольший прирост заболевших зафиксирован в категории населения 30-40 лет.