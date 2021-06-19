Новости

Байден исключил возможность повторного локдауна в США 05:29
Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России 04:54
Власти Нью-Йорка будут платить пособие бездомным в качестве эксперимента 04:29
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем 03:57
Юрист призвал водителей не связываться с автохамами 03:33
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц 02:46
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни 02:09
УЕФА продолжит проводить футбольные матчи в Беларуси 01:58
WSJ: США выведут часть вооружений из ряда ближневосточных стран 01:51
Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Украине 01:26
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 01:05
ЦСКА, УНИКС и "Зенит" выступят в Евролиге 00:45
Памфилова исключила "карусели" на выборах в Госдуму 00:39
Испания - Польша - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Володин оценил санкции Киева против Чемезова 18.06.2021
Оверчук: К приложению "Путешествую без COVID-19" может подключиться весь мир 18.06.2021
Турция провела успешное испытание высокоточной противокорабельной ракеты 18.06.2021
Президент наградил медиков за борьбу с COVID-19 18.06.2021
Меркель призвала ЕС к диалогу с Россией 18.06.2021
В США спецназовцы подали в отставку после предъявления обвинения офицеру 18.06.2021
В Подмосковье число коек для больных коронавирусом увеличат до 15 тысяч 18.06.2021
Женская сборная России по баскетболу вышла в плей-офф ЧЕ 18.06.2021
В Москве планируют открыть восемь ресторанов COVID-free 18.06.2021
Депздрав Москвы проверяет сообщения о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации 18.06.2021
Эксперт: Цены на отдых в Турции не взлетят 18.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 04:54
Рубрика: Общество

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

При условии наращивания темпов вакцинации россиян от коронавируса ситуация в стране может стабилизироваться к августу. Об этом рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем

По его словам, рост заболеваемости продлится еще минимум две недели. Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения можно будет увидеть не раньше, чем через полтора месяца. "Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся", - цитирует ТАСС эксперта.

"К повторной волне осенней, которая будет в любом случае - наверняка вирус будет дальше видоизменяться, - мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры", - отметил Тимаков. Он пояснил, что результатов от вакцинации населения не стоит ждать сиюминутно. Для выработки иммунитета необходимо время, он формируется через полтора месяца после первой прививки. "Эффективность данной вакцинации будет для осенней волны или для того, чтобы защититься тем, кто еще не болел", - отметил Тимаков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последнюю неделю количество заболевших коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей, выросло по стране на 30 процентов. По его словам, особенность заключается в том, что наибольший прирост заболевших зафиксирован в категории населения 30-40 лет.

В Москве выросло количество желающих вакцинироваться
Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Голикова назвала признаки индийского штамма коронавируса
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода