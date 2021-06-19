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19.06.2021 22:40
Рубрика: Власть

Исаев: Предвыборную программу ЕР обсудит с избирателями

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что предвыборная программа партии будет принята после широкого обсуждения с избирателями.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы долго обсуждали, принимать ли за основу проект программы, подготовленный текст у нас есть, или все-таки ограничиться тем, что обсудить основные тезисы, а дальше с этими тезисами пойти к избирателям​​​, - передает пресс-служба ЕР слова Исаева. - И еще раз проведя диалог с избирателями, получив их реакцию, уже после этого принимать предвыборную программу партии. Был принят именно этот вариант, рассчитанный на реакцию со стороны избирателей".

Напомним, что "Единая Россия" в ходе своего съезда утвердила пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму и список кандидатов в Госдуму.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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