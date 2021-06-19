Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак зачитал делегатам съезда проект списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму.

Первую пятерку лидеров он назвал в следующем порядке: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач московской ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее этих кандидатов, выступая на съезде "Единой России", предложил президент Владимир Путин.