Юрист призвал водителей не связываться с автохамами

В сезон дач и отпусков на дорогах часто возникают пробки, а некоторые водители начинают нервничать и провоцировать конфликтные ситуации. Автоюрист Сергей Радько в интервью радио Sputnik, рассказал, как противостоять автомобильному хамству.

Он отметил, что в конфликтной ситуации, как как правило, виноваты двое. Бурную реакцию одного участника движения может спровоцировать поведение другого, который повернул без поворотника, резко перестроился и так далее.

По словам Радько, таких ситуаций нужно стараться избегать, а для этого важно соблюдать правила, проявлять осторожность, внимательность и предусмотрительность. В этом случае вероятность оказаться втянутым в конфликт будет гораздо ниже, потому что у хама на дороге не будет повода затеять перепалку.

Даже если вас неправомерно подрезали, создали опасную ситуацию, не стоит всячески демонстрировать свое недовольство, лучше не реагировать, чтобы не провоцировать конфликт. Юрист посоветовал лишь слегка гуднуть, чтобы привлечь внимание участника движения и показать, что он был не совсем прав.