Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение

"Единая Россия" готова к тому, чтобы доверить лидирующие позиции в общефедеральной части своего списка известным людям, трудящимся в важнейших для страны сферах, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе выступления на предвыборном съезде ЕР.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде, предложил сделать лидерами партийного списка министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, Уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

"Эти кандидатуры - это наше совместное с Владимиром Владимировичем Путиным предложение", - отметил Дмитрий Медведев.

"Последние три избирательных списка - в 2007 году, в 2011 году, в 2016 году - возглавляли Владимир Владимирович и я. Это был длительный период", - напомнил он.

"Но партия это не один и даже не два человека. Мы вполне можем доверить представлять партию в федеральной части списка людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни, которые нам хорошо знакомы, нашим близким товарищам, и которые хорошо знакомы, хорошо известны гражданам нашей страны", - заявил он.

"Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента", - сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к делегатам съезда.