Мурашко оценил летальность от индийского штамма коронавируса

Пока нельзя сказать, что индийский штамм коронавируса смертельнее других, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный", - сказал он (цитата по ТАСС).

Из-за высокой заразности индийского штамма возрастает необходимость вакцинации, заключил Мурашко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила индийский штамм коронавируса доминирующим во всем мире. Вирус распространился более чем в 80 странах и продолжает мутировать.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.