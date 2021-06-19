Памфилова исключила "карусели" на выборах в Госдуму

Так называемые карусели на грядущих выборах в Госдуму полностью исключены. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она объяснила это повышение прозрачности избирательного процесса в России.

"Мы вывели систему избирательную на такой качественный уровень. <...> Прозрачность максимальная, цифровизация по всем направлениям, QR-кодирование, когда ввод протоколов на порядок ускорился", - рассказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Она напомнила, что на первом этапе работы ЦИК сталкивался с определенными нарушениями.

"Сейчас невозможно осуществлять подвозы, "карусели" - то, за что раньше критиковали систему. Сейчас это просто невозможно. Все тайное моментально становится явным", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что эти факторы добавили доверия гражданам к самой избирательной системе.

Напомним, единый день голосования в России пройдет 19 сентября.