Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ

Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Как сообщил РИА Новости представитель певицы, тесты на коронавирус показывают пока отрицательный результат, диагностировали пневмонию.

"Но доктор подозревает, конечно, COVID-19", - добавила представитель МакSим.

Ранее сообщалось, что у певицы 40-процентное поражение легких.

Напомним, в 2019-м артистка попала в серьезную автокатастрофу, после чего на несколько лет была вынуждена оставить сцену.