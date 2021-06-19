Президент России призвал правящую партию не обрастать казенной коркой

"Для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти казенной коркой, застыть в своем развитии", - предупредил Владимир Путин единороссов.

В этой связи он призвал партийцев помнить о том, что "ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет".

- Забронзоветь - значит остановиться. А остановиться - значит проиграть. Никогда не нужно об этом забывать, - заявил глава государства с трибуны съезда.

Президент позитивно оценил стремление ЕР к обновлению своих рядов, к тому, что партия "пополняет свои ряды не по разнарядке, не по анкетам, а опирается на тех, кто проявляет себя в деле, в живой работе, в том числе в период эпидемии".

- Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших свою самостоятельность, ответственность в волонтерской и общественной деятельности, в госуправлении и бизнесе, социальной сфере и науке и впредь должно быть для партии одной из самых ключевых задач, - нацелил Путин партийцев.

"Речь идет о будущем России, о преемственности в ее развитии", - подчеркнул он.