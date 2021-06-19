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19.06.2021 01:26
Рубрика: В мире

Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о приостановке военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки назвала эту информацию "ерундой".

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По ее словам, на прошлой неделе был предоставлен 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие. На данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом, пишет РИА Новости, ссылаясь на письменное заявление Псаки.

Ранее издание Politico распространило информацию о том, что США приостановили исполнение плана военной помощи Украине на 100 миллионов долларов перед саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Отмечалось, что "заморозка" военной помощи Киеву является временной мерой и включает приостановку поставок летального вооружения.

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