Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Украине

В Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о приостановке военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки назвала эту информацию "ерундой".

По ее словам, на прошлой неделе был предоставлен 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие. На данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом, пишет РИА Новости, ссылаясь на письменное заявление Псаки.

Ранее издание Politico распространило информацию о том, что США приостановили исполнение плана военной помощи Украине на 100 миллионов долларов перед саммитом президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Отмечалось, что "заморозка" военной помощи Киеву является временной мерой и включает приостановку поставок летального вооружения.