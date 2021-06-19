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19.06.2021 15:16
Рубрика: Работа власти

Путин предложил выделить регионам дополнительные деньги на дороги, транспорт и ЖКХ

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин перечислил сферы, на которые регионам надо выделить дополнительные средства. Это инфраструктурные проекты, дороги, транспорт и ЖКХ. В субботу глава государства выступил на предвыборном съезде "Единой России" и обозначил ряд направлений развития страны, на которые партия должна обратить особое внимание.

Говоря о проектах, направленных на повышение качества жизни в регионах, он предложил дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить:

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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- 50 миллиардов рублей на развитие и модернизацию общественного транспорта, это повысит комфорт проживания в регионах и поддержит производителей;

- 30 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог, средства должны быть перечислены в ближайшие дни, чтобы была возможность начать работы в летний период;

- 150 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ, особый упор предложено сделать на очистные сооружения, особенно на Черноморском побережье, включая Крым.

Кроме того, глава государства предложил продлить до 2026 года программу льготного кредитования инфраструктурных проектов по ставке в 3% годовых и увеличить объемы финансирования на эти цели по мере поступления заявок с мест.