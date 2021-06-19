Крупный пожар в Лужниках ликвидирован

Столичным пожарным удалось ликвидировать пожар на складе пиротехники в Лужниках, сообщает пресс-служба МЧС России.

С огнем удалось справиться в 21:29, спустя почти четыре часа после первых взрывов. В тушении были задействованы более 130 спасателей, пожарная наземная спецтехника, катер и вертолеты Ка-32.

По словам начальника столичного ГУ МЧС Сергея Желтова, вертолеты сбрасывали воду на горящий склад 83 раза. Пострадали четыре человека: трое пожарных и один сотрудник склада. Большинству из них помощь оказали на месте, один спасатель госпитализирован.