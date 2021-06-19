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19.06.2021 10:56
Рубрика: Общество

В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19

Текст: Елена Шулепова (Тверь)

В Тверской области вводится обязательная вакцинация для всех, чья работа связана с общением с людьми. Постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям подписал главный санитарный врач по Тверской области.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
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В документе указывается, что эпидситуация в регионе по коронавирусу оценивается, как неблагополучная - суточная заболеваемость выросла на 42,3 процента по сравнения с 1 июня. По данным ведомства, только за последнюю неделю было госпитализировано 511 человек с COVID-19.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе вводится обязательная вакцинация. Прививку необходимо срочно сделать работникам торговли, общественного питания, гостиниц, общественного транспорта, соцзащиты и ЖКХ, учителям, медикам, деятелям культуры и спорта, чиновникам разного уровня. Вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной надо сделать в течение месяца.

Своим постановлением главный санитарный врач также обязывает правительство региона организовать эту работу. Властям предлагается также определиться в потребности в вакцине и холодильном оборудовании, числа дополнительных медработников, которые займутся этой работой. Кроме того, чиновникам надо будет организовать информационную кампанию о преимуществах вакцинирования.

На официальной странице в соцсети регионального правительства добавляется, что людям с противопоказаниями делать прививку не придется.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Вакцинация от коронавируса

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