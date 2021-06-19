Постановление главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18 июня 2021 года № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показания"

Я, Главный государственный санитарный врач по Тверской области Выскубов А.Ф., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Тверской области расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Тверской области. По состоянию на 18.06.2021 суточная заболеваемость выросла на 42,3% по сравнению с 01.06.2021. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. За последнюю неделю госпитализировано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю. Летальность среди заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) превышает показатель по Российской Федерации (2,6% и 2,4% соответственно).

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, кафе, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших наибольшее количество отмечается среди работающего населения и составляет 43%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федеральною закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- общественного питания;

- гостиничных услуг;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Тверской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Тверской области, работникам органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 18.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 18.08.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 № 1/И/1-1221 и от 21.01.2021 № 1/и/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Тверской области:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего постановления и обеспечить еженедельное представление в Управление Роспотребнадзора по Тверской области информацию об исполнении настоящего постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области, заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора и начальникам территориальных отделов, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Тверской области А.Ф.Выскубов







