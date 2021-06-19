Вылетающие на север Хабаровского края будут сдавать тест на COVID-19

Правительство Хабаровского края ввело новые ограничения, которые должны сдерживать распространение COVID-19. Они касаются безопасности расположенных на севере региона Николаевского, Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Уже с понедельника, 21 июня, все вылетающие туда пассажиры должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства на проведение тестирования выделены из резервного фонда Хабаровского края. Бесплатно сделать тест смогут жители этих районов, люди, которые летят на север ухаживать за больными родственниками или в связи со смертью близкого человека. Исследования будут делать "Центр профилактики и борьбы со СПИД", "Кожно-венерологический диспансер", КДЦ "Вивея". В Николаевске-на-Амуре - центральная районная больница.

Остальные граждане, вылетающие в северные районы, могут пройти тестирование за свой счет как в краевых и коммерческих клиниках и экспресс-лаборатории в аэропорту Хабаровска. Справки будут действительны три дня.

В северных районах края складывается сложная эпидемическая обстановка. Так, в Охотском районе зафиксировано сразу несколько очагов коронавирусной инфекции. Заболевание регистрируется с конца мая. Диагноз лабораторно подтвержден у более чем 200 человек. На карантин в районе закрыты село Вострецово и поселок Новое Устье.

Всего за минувшие сутки заболевание выявлено у 98 человек, 78 человек выздоровели.