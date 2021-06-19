Володин возглавит региональную группу списка ЕР по Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу избирательного списка "Единой России" по Саратовский области. Об этом на съезде "Единой России" сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В группу избирательного списка по области также войдут: Глеб Хор, Виктор Кидяев, Виталий Ефимов, Татьяна Ерохина, Сергей Гладков, зачитал Турчак.

Ранее в партии сообщали, что Вячеслав Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Кроме того, он победил в своем одномандатном округе.