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19.06.2021 17:24
Рубрика: Власть

Володин возглавит региональную группу списка ЕР по Саратовской области

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит региональную группу избирательного списка "Единой России" по Саратовский области. Об этом на съезде "Единой России" сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Фото: Константин Завражин/ РГ
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В группу избирательного списка по области также войдут: Глеб Хор, Виктор Кидяев, Виталий Ефимов, Татьяна Ерохина, Сергей Гладков, зачитал Турчак.

Ранее в партии сообщали, что Вячеслав Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Кроме того, он победил в своем одномандатном округе.

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