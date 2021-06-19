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19.06.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области

Текст: Наталья Козлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пропавшая в Нижегородской области несколько дней назад иностранная гражданка была найдена убитой. По сообщению Следственного комитета РФ, задержан подозреваемый в совершении этого преступления.

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Напомним, 15 июня примерно в 18 часов 30 минут девушка вышла из дома, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района Нижегородской области. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было. СМИ тогда писали, что девушка гражданка США и там служила в морской пехоте.

"Сегодня в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено. Кроме этого, следователями СК при тесном взаимодействии с региональным ГУ МВД по подозрению в совершении убийства задержан ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления житель Борского района Нижегородской области, 1977 года рождения", - объяснили в СК. Но имя мужчины не называют.

В ведомстве говорят, что он сотрудничает со следствием. В СК сейчас готовятся предъявить ему обвинение и отправить документы в суд для избрания меры пресечения.

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