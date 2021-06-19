Глава Кузбасса: Врачи сделают невозможное для пострадавших в авиакатастрофе

В Областном центре охраны здоровья шахтеров проходят лечение 11 парашютистов, пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Кемеровской области. Об их состоянии в Telegram-канале рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона приехал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы посетить центр и пообщаться с пережившими катастрофу. По его словам, пятеро из них находятся в реанимации, они прооперированы. "Помощь им оказывается в полном объеме - врачи у нас профессионалы, много раз спасали жизни шахтеров", - сказал Сергей Цивилев.

Шесть человек находятся в обычных палатах. Еще двое отказались от госпитализации после осмотра. Еще два человека лечатся в больнице №3 Кемерова.

- Я поговорил с ребятами, которые лежат в обычной палате. Несмотря на трагизм ситуации, спортсмены настроены по-боевому. Они очень волевые люди, высокие профессионалы, мечтают быстро восстановиться и опять - в небо. Наши врачи сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье спортсменов.

Самолет с 17 пассажирами и двумя членами экипажа упал недалеко от села Журавлево Кемеровской области сегодня около 10.00. Предварительная причина - отказ двигателя. Погибли четверо, двое пилотов и двое инструкторов. Самолет принадлежал региональному отделению ДОСААФ. Возбуждено уголовное дело.