По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело

По факту крушения на аэродроме Танай в Кемеровской области самолета L-410 возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на место происшествия по поручению главы комитета Александра Бастрыкина направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Напомним, 19 июня около 10 утра самолет L-410 не смог продолжить тренировочный полет из-за внезапного отказа двигателя. Командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. Самолет задел крылом кроны деревьев и упал на взлетное поле.

По данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на руководителя Кемеровского отделения ДОСААФ Виктора Шемоханова, погибли девять человек - два члена экипажа и семь парашютистов, которые должны были выполнить тренировочные прыжки. В Следственном комитете сообщают о четырех погибших, но с оговоркой, что данные уточняются.