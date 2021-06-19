Новости

По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело 10:48
Гинцбург рассказал, в каком случае человек точно не заболеет COVID-19 10:39
Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму 07:49
Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки 07:43
Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране 06:55
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров 06:09
Байден исключил возможность повторного локдауна в США 05:29
Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России 04:54
Власти Нью-Йорка будут платить пособие бездомным в качестве эксперимента 04:29
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем 03:57
Юрист призвал водителей не связываться с автохамами 03:33
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц 02:46
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни 02:09
УЕФА продолжит проводить футбольные матчи в Беларуси 01:58
WSJ: США выведут часть вооружений из ряда ближневосточных стран 01:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)

По факту крушения на аэродроме Танай в Кемеровской области самолета L-410 возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Фото: vesti.ru
Количество погибших в авиакатастрофе в Кузбассе выросло до 9

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на место происшествия по поручению главы комитета Александра Бастрыкина направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Напомним, 19 июня около 10 утра самолет L-410 не смог продолжить тренировочный полет из-за внезапного отказа двигателя. Командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. Самолет задел крылом кроны деревьев и упал на взлетное поле.

По данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на руководителя Кемеровского отделения ДОСААФ Виктора Шемоханова, погибли девять человек - два члена экипажа и семь парашютистов, которые должны были выполнить тренировочные прыжки. В Следственном комитете сообщают о четырех погибших, но с оговоркой, что данные уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет