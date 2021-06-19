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19.06.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Кузбассе выросло до 9

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)
Количество погибших при жесткой посадке на аэродроме Танай в Кемеровской области выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ДОСААФ Кемеровской области.

Ранее сообщалось о четырех погибших и пяти тяжело пострадавших. По данным правоохранительных органов, их повезли с места происшествия в Ленинск-Кузнецкий, в областной центр охраны здоровья шахтеров.

Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае

Проверку авиапроисшествия проводит Кемеровский следственный отдел Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте. По данным следователей, на борту находились 12 человек, в том числе 2 члена экипажа. Самолет L-410 ДОСААФ выполнял тренировочный полет, во время которого у него отказал двигатель. При возвращении на аэродром судно задело крылом кроны деревьев.

Самолет L-410 с парашютистами, который упал в Кемеровской области, находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. Об этом сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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