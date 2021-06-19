Количество погибших в авиакатастрофе в Кузбассе выросло до 9

Ранее сообщалось о четырех погибших и пяти тяжело пострадавших. По данным правоохранительных органов, их повезли с места происшествия в Ленинск-Кузнецкий, в областной центр охраны здоровья шахтеров.

Проверку авиапроисшествия проводит Кемеровский следственный отдел Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте. По данным следователей, на борту находились 12 человек, в том числе 2 члена экипажа. Самолет L-410 ДОСААФ выполнял тренировочный полет, во время которого у него отказал двигатель. При возвращении на аэродром судно задело крылом кроны деревьев.

Самолет L-410 с парашютистами, который упал в Кемеровской области, находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. Об этом сообщил руководитель регионального отделения ДОСААФ России в Кемеровской области Виктор Шемоханов.