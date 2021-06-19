Бой в Зибирхали: пограничники обратили в бегство боевиков 26 лет назад

26 лет назад возле дагестанского села Зибирхали бойцы Железноводского пограничного отряда отразили нападение отряда из 150 боевиков и иностранных наемников. Сражавшиеся шесть часов в окружении пограничники не только выстояли, но и заставили бежать бандитов, которые бросили тела 19 убитых боевиков.

К атаке на пограничную заставу в Зибирхали боевики готовились заранее, и нападение совпало с налетом банды Шамиля Басаева на Буденновск. Тогда в чудовищном теракте на Ставрополье погибли 129 человек и 415 получили ранения. Поэтому можно сказать, что пограничники спасли жителей Дагестана от страшной трагедии. Многие документы о событиях тех лет до сих пор носят гриф "Секретно", но живы еще участники боя.

Воскресным вечером 18 июня боевики под прикрытием возвращающего с пастбищ стада коров вошли в Зибирхали. Первой жертвой стала мать двоих детей Жавгарат Саадуева. С криком: "Бандиты идут" она побежала предупредить пограничников о нападении и была застрелена.

- В том момент, как дежурный по заставе, собирал наряд для охраны границы. В 20:40 начался обстрел. Дело в том, что боевики скрытно, за сутки до нападения, установили на господствующих склонах горы два крупнокалиберных пулемета, а другой ДШК поставили напротив заставы на одной из кошар. Мы попали под ливень перекрестного огня. Честно скажу. В первый момент было очень страшно, - рассказывает Сергей Кузнецов.

В дополнение к пулеметам заставу обстреливали тремя ПТУР "Малютка", били снайперы. Огонь велся зажигательными патронами, и палатки пограничников загорелись, задымилась легковая машина.

- Заставой в Зибирхали командовал старший лейтенант Виталий Романов. В тот день я отправил к нему замполита нашей мотоманевренной группы майора Шишкова, а сам выехал на ГАЗ-66 на заставу Гигатли. Только подъехал - ко мне бегут с радиостанцией и радист по ней кричит: "Пограничную заставу атакуют 60-70 человек". Говорю ему: "Ты меня слышишь?". Отвечает: "Да, да, слышу батя". Тогда командую: "Приказываю занять круговую оборону. Я иду", и в ответ: "Все понял. Сейчас передам", - рассказал "РГ" начальник третьей мотоманевренной группы подполковник Иван Иванченко.

А застава тем временем находилась под перекрестным огнем. И в этот момент пулеметчик - ефрейтор Ильяс Асадуллин вступил в бой.

- Он однозначно герой, не струсил. Взял пулемет и выбежал на позицию, начал вести огонь по противнику. Его ранили и он завалился на бок. Товарищ майор прибежал и перебинтовал, но он продолжал стонать и умер, - рассказал Кузнецов.

- Под обстрелом Ильяс Асадуллин подавил две огневые точки, снайпера успел снять и позволил заставе занял круговую оборону. Время, что он подарил заставе - это он подарил жизнь. Его дважды ранили - в руку и ногу, но все равно вел огонь, и только третья пуля, раздробив приклад пулемета, попала ему в грудь, - рассказывает о подвиге Иван Иванченко.

Иван Иванченко рассказал о ночном бое с 18 на 19 июня 1995 года. Фото: Николай Грищенко/РГ

Первый час боя был самым трудным. От ранения в голову погиб рядовой Владимир Васильев, затем был убит минометчик Сергей Рябов, а Сергей Красноглазов скончался от ран. Основная группа боевиков под прикрытием огня ДШК продвинулась по главной дороге и заняла дом местного жителя перед заставой. Однако подняться в гору по тропинке им не удалось - ее держали под огнем пограничники. Тогда боевики пошли на переговоры и говорили бойцам, что те обречены, и помощь им не придет Обещали отправить домой.

Тем временем из Ботлиха и Агвали на выручку шла группа Иванченко - бронетранспортер и три грузовика ГАЗ-66 с минометами.

- Пошли по дороге. Мины проверили, нет ничего, и тут по нам с гранатомета вдарили. Промахнулись, но у меня от обстрела пять легкораненых появилось. Ну, мы тут за них взялись хорошо - вплотную. В два часа ночи 19 июня пробился к заставе и занял другие высоты. Утром после боя мы нашли 18 мертвых боевиков. Через год пастухи обнаружили в горах еще одного убитого бандита, - рассказывает подполковник. - Резонанс был мощнейшим, как эхо по всем горам прошло известие, что пограничники разгромили превосходящую банду - порядка 150 человек. За победу 20 моих пограничников награждены орденами Мужества, трое - медалями "За отвагу".

После событий, кстати, местные жители "перекрестили" офицера и стали с уважением называть Иван Ивановича Иванченко новым именем - Магомед Магомедович Магомедов.

Спустя 26 лет в Дагестане не забыли подвиг пограничников, и в мае в селе Шодрода состоялось открытие памятника Жавгарат Саадуевой и павшим пограничникам. В торжественной церемонии приняли участие прибывшие из Ростова-на-Дону родственники павших военнослужащих и жители селений Ансалта, Зибирхали, Рахата и Ботлих.

- Наш район увидел немало трагических событий, одним из которых стало нападение бандитов на заставу в селе Зибирхали. А молодая жительница этого села Жавгарат Саадуева показала пример единства пограничников и народа. Мы всегда будем помнить погибших, чувствовать свою ответственность за их смерть и передавать память о них следующим поколениям, - сказал глава Ботлихского района Руслан Гамзатов.