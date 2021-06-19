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19.06.2021 19:59
Рубрика: Культура

В Чечне ко Дню медработника открыли памятник доктору Лизе

Текст: Ирина Белова (Чеченская Республика)
Фото: <a href="https://vestikavkaza.ru/news/ilham-aliev-pozdravil-novoizbrannogo-prezidenta-irana.html?utm_source=cp" rel="nofollow" target="_blank">vestikavkaza.ru</a> Фото: <a href="https://vestikavkaza.ru/news/ilham-aliev-pozdravil-novoizbrannogo-prezidenta-irana.html?utm_source=cp" rel="nofollow" target="_blank">vestikavkaza.ru</a>
Фото: vestikavkaza.ru

В столице Чечни открыли памятник врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. Он расположился на территории республиканской клинической детской больницы ее имени. Событие приурочили ко Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 20 июня.

Фото: kinopoisk.ru
Чем "Доктор Лиза" покорила фестивальную публику

По словам президента проекта "Память народа: во имя мира" Оксаны Бондаревой, такие мероприятия наглядно показывают, что работа доктора не забыта, а ее тяжелое дело продолжено, и что те, кто нуждаются в помощи, ее получат.

"Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным раскрыться в своих положительных качествах, - цитирует ТАСС пресс-службу международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". - И доктор Лиза собрала в себе все доброе, что есть в великих традициях русского врачевания".

Бюст изготовлен по фотографиям Елизаветы Глинки, на которых она улыбается, и согласован с ее родными. Главная цель установки памятника - показать, что милосердие и добрые дела вечны.

"Доктор Лиза всегда улыбалась, - отметил скульптор Салават Щербаков. - В образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник - как прививка от вируса безразличия".

Как ранее писала "РГ", памятники доктору Лизе в России открыты в Подмосковье и Крыму.

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