В Чечне ко Дню медработника открыли памятник доктору Лизе

В столице Чечни открыли памятник врачу и общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. Он расположился на территории республиканской клинической детской больницы ее имени. Событие приурочили ко Дню медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 20 июня.

По словам президента проекта "Память народа: во имя мира" Оксаны Бондаревой, такие мероприятия наглядно показывают, что работа доктора не забыта, а ее тяжелое дело продолжено, и что те, кто нуждаются в помощи, ее получат.

"Елизавета Петровна посвятила себя той уникальной работе, которая дана не всем, не все могут с этим справиться, а трудное время дает людям сильным раскрыться в своих положительных качествах, - цитирует ТАСС пресс-службу международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". - И доктор Лиза собрала в себе все доброе, что есть в великих традициях русского врачевания".

Бюст изготовлен по фотографиям Елизаветы Глинки, на которых она улыбается, и согласован с ее родными. Главная цель установки памятника - показать, что милосердие и добрые дела вечны.

"Доктор Лиза всегда улыбалась, - отметил скульптор Салават Щербаков. - В образе удалось сохранить милосердие и передать горящие Лизины глаза. Этот памятник - как прививка от вируса безразличия".

Как ранее писала "РГ", памятники доктору Лизе в России открыты в Подмосковье и Крыму.