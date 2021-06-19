В КБР запретили массовые мероприятия более чем с 50 участниками

С 19 июня в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе местные власти запретили деловые, спортивные и зрелищные мероприятия с участием более полсотни человек. Вступил в силу соответствующий указ главы региона.

Уточняется, что ограничения не относятся к официальным встречам, проводимым по решению госорганов. Однако масочный режим и социальная дистанция продолжают действовать.

Причем на рабочих местах желательно находиться малыми группами и по графику - в разное время. Указ главы республики рекомендует перевести не менее 30 процентов работников на удаленку. Особенно это касается людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

На сегодняшний день в КБР выявили 24 594 случая заражения коронавирусом, из которых за сутки - 20, выздоровел 23 831 человек, умерли 485 (из них двое за сутки).