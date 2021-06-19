В КБР запретили массовые мероприятия более чем с 50 участниками

Новости

В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 16:39
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 16:30
Рубрика: Власть

В КБР запретили массовые мероприятия более чем с 50 участниками

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)

С 19 июня в Кабардино-Балкарии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе местные власти запретили деловые, спортивные и зрелищные мероприятия с участием более полсотни человек. Вступил в силу соответствующий указ главы региона.

В Приамурье ввели новые ограничения из-за COVID-19

Уточняется, что ограничения не относятся к официальным встречам, проводимым по решению госорганов. Однако масочный режим и социальная дистанция продолжают действовать.

Причем на рабочих местах желательно находиться малыми группами и по графику - в разное время. Указ главы республики рекомендует перевести не менее 30 процентов работников на удаленку. Особенно это касается людей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

На сегодняшний день в КБР выявили 24 594 случая заражения коронавирусом, из которых за сутки - 20, выздоровел 23 831 человек, умерли 485 (из них двое за сутки).

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет